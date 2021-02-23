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Аргентина планирует создать судно ледового класса в сотрудничестве с РФ - министр

09:30 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аргентина готовится к созданию собственного судна ледового класса и не исключает возможность взаимодействия в данном вопросе с Россией. Об этом сообщил в понедельник министр обороны южноамериканской республики Агустин Росси.

"Мы построим судно ледового класса. Мы купили и почти оплатили проект. Мы будем строить его в Аргентине - сами или вместе с кем-то", - сказал он во время выступления на мероприятии по случаю Дня аргентинской Антарктиды, который отмечается 22 февраля.

В разговоре с журналистами Росси проинформировал, что власти страны изучают возможность заключения соглашения о взаимодействии в строительстве судна с другими государствами, в том числе с Россией. "Это (участие РФ - прим. ТАСС) одна из возможностей. Мы хотим сотрудничать абсолютно со всеми странами, и у нас, безусловно, очень тесные отношения с Россией. Мы готовы рассмотреть все возможности", - подчеркнул он.

В настоящее время у Аргентины есть 13 антарктических баз. Шесть из них работают круглый год.

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