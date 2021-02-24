Кандидат на пост главы ЦРУ оценил Россию как "во многом закатывающуюся державу"

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты ни в коем случае не должны недооценивать Россию. С таким предостережением в адрес американских властей выступил в среду выдвинутый президентом США Джо Байденом на пост директора ЦРУ Уильям Бернс.

"Я усвоил, что всегда является ошибкой недооценивать Россию при [президенте Владимире] Путине", - заявил Бернс на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

Отнеся Россию к числу "во многом <...> закатывающихся держав", Бернс заявил, что под руководством нынешнего президента Москва может обладать такими же возможностями, "как восходящие державы вроде Китая". "Поэтому мы должны холодно и трезво смотреть на то, как могут проявляться эти угрозы", - заявил претендент на пост главы ключевого американского разведывательного ведомства.