Британский штамм COVID-19 отправляет в больницы больше пациентов, чем оригинал - Минздрав Дании

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский вариант коронавируса, который в настоящее время является самым распространенным в Дании, имеет повышенную контагиозность и приводит к большему по сравнению с обычным штаммом числу госпитализаций пациентов. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил датский министр здравоохранения Магнус Хеунике со ссылкой на результаты исследования ученых королевства.

"[Британский штамм коронавируса] B.1.1.7 в настоящее время считается наиболее распространенным вариантом в Дании. Результаты датского исследования показывают, что B.1.1.7 также несет на 60% больший риск госпитализации", - отметил он.