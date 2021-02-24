Британский штамм COVID-19 отправляет в больницы больше пациентов, чем оригинал - Минздрав Дании
22:10 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский вариант коронавируса, который в настоящее время является самым распространенным в Дании, имеет повышенную контагиозность и приводит к большему по сравнению с обычным штаммом числу госпитализаций пациентов. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил датский министр здравоохранения Магнус Хеунике со ссылкой на результаты исследования ученых королевства.
"[Британский штамм коронавируса] B.1.1.7 в настоящее время считается наиболее распространенным вариантом в Дании. Результаты датского исследования показывают, что B.1.1.7 также несет на 60% больший риск госпитализации", - отметил он.
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