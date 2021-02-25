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Гольфстрим замедлился до скорости, которой не наблюдалось тысячу лет

20:30 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские климатологи выяснили, что Гольфстрим и другие компоненты "конвейера течений" в Северной Атлантике вышли на минимум активности, который не наблюдался на протяжении как минимум тысячи лет. Их ослабление может привести к похолоданию климата в Европе и Америке, сообщила в четверг пресс-служба Потсдамского института изучения климата (PIK).

"Мы выяснили, что круговорот течений в Атлантике оставался стабильным до середины XIX века, когда завершился малый ледниковый период. С тех пор он начал слабеть, темпы чего ускорились в середине XX века. Если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима ослабеет еще на 34-45% к концу столетия, что может вызвать полную остановку "конвейера течений", - заявил профессор Потсдамского университета (Германия) Штефан Рамшторф, чьи слова приводит пресс-служба PIK.

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