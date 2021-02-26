Роскосмос пригласил делегацию НАСА на пуск "Союза" в апреле
23:15 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с временно исполняющим обязанности главы НАСА Стивеном Юрчиком. Об этом говорится в сообщении, распространенном госкорпорацией в четверг.
"Была затронута тема договоренностей о постоянном присутствии на МКС как российских, так и американских экипажей. В завершение беседы Дмитрий Рогозин пригласил делегацию NASA на космодром Байконур для посещения пилотируемого пуска в апреле 2021 года", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Роскосмосе, стороны обсудили сотрудничество по теме изучения изменения климата при помощи космической техники. Рогозин рассказал о подготовке к запуску гидрометеорологического спутника "Арктика-М", который должен отправиться на орбиту 28 февраля, и поздравил НАСА с успешной посадкой марсохода Perseverance.
"Стороны обменялись приветственными словами, отметив взаимное удовлетворение уровнем сотрудничества между космическими ведомствами России и США в том числе по программе Международной космической станции и выразив надежду на расширение взаимодействия", - добавили в Роскосмосе.
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