В Индии вводятся новые правила регулирования работы социальных сетей - СМИ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Индии вводит новые правила регулирования работы социальных сетей, цифровых новостных платформ и сферы предоставления видеоуслуг в интернете. Об этом в пятницу сообщает газета "Эйшн эйдж".

"Правительство вводит "мягкое" регулирование работы социальных сетей для предотвращения злоупотреблений, распространения фейковых сообщений и другой вредной информации, затрагивающей интересы обеспечения безопасности и суверенитета Индии, а также в целях приведения деятельности соцсетей в соответствие с индийскими законами и нормативными актами", - цитирует издание заявление, с которым в четверг выступил министр информационных технологий Рави Шанкар.

Новые правила, в частности, обязывают социальные сети и цифровые платформы по запросу правительства или суда раскрывать источники информации и в течение 24 часов удалять нежелательный контент, предоставлять ежемесячные отчеты регулирующим органам о своей деятельности, создать специальный механизм для рассмотрения жалоб пользователей, а также самостоятельно классифицировать видеоконтент для различных возрастных групп по пяти категориям.

"Эйшн эйдж" отмечает, что эти правила направлены на правовую защиту пользователей, сохранение суверенных интересов страны в киберпространстве. Однако, по мнению ряда экспертов, новые правила работы в Индии платформ, в том числе обязательная идентификация авторов сообщений в соцсетях, расширяют возможности правоохранительных органов, а также могут затруднить предоставление услуг, изменить правовой статус некоторых социальных платформ, установить контроль за их доходами и заставить крупные компании пересмотреть свои бизнес-модели на индийском рынке.