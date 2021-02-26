Космонавт Борисенко покидает отряд по рекомендации медкомиссии - ЦПК
12:20 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Космонавт Андрей Борисенко в возрасте 56 лет завершает работу в отряде космонавтов по состоянию здоровья. Об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), распространенном в пятницу.
"Андрей Борисенко прекратил трудовое соглашение с ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" и освобожден от должности инструктора - космонавта - испытателя - начальника группы космонавтов отряда космонавтов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ЦПК, решение было принято на основании рекомендации Главной медицинской комиссии. "Андрей Иванович принял решение продолжить свою трудовую деятельность в одном из ведущих предприятий космической отрасли", - уточняется в сообщении.
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