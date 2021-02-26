Украинцы и Запад сильно разочаровались в Зеленском, считает Süddeutsche Zeitung

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годы правления на Украине президента Владимира Зеленского будут такими же потерянными для страны, как и годы пребывания у власти его предшественника Петра Порошенко прежде всего из-за нежелания проводить реформы. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в пятницу в германской газете "Зюддойче цайтунг".

Автор материала журналист Флориан Хассель отметил, что "редко когда президент так быстро и стремительно терял поддержку избирателей как Владимир Зеленский на Украине". Он напомнил, что, согласно последним опросам, его сейчас поддерживает лишь пятая часть украинцев, а половина и вовсе требует немедленной отставки главы государства и проведения новых выборов. "Это должно дать Западу пищу для размышлений", - считает автор.

В статье отмечается, что "быстрое разочарование политиками является характерной чертой украинской политики". В то же время многие жители сначала в действительности верили в то, что Зеленскому удастся урегулировать конфликт на востоке страны, чего в итоге не произошло. "Но основной причиной падения Зеленского стало его нежелание проводить настоящие реформы", - говорится в материале. Хассель полагает, что президент "соглашается с коррупцией и бесправием в обмен на сохранение контроля" в стране. При этом автор называет единственным успехом Зеленского санкции в отношении главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

"Функционирующее государство нуждается в независимых институтах. При Зеленском их по-прежнему нет. Наоборот, в 2020 году он де-факто подчинил себе мало-мальски независимые до сих пор центральный банк и генпрокуратуру, а практически все авторитетные реформаторы были уволены", - пишет немецкий журналист. В то же время президент не тронул коррумпированные суды, а также Службу безопасности Украины (СБУ).

"Президент реагирует на снижение рейтинга созданием рабочих групп, которые должны быстро разработать законы с целью доказать предполагаемое желание Зеленского провести реформы. То же самое он делал уже перед выборами в 2019 году, но когда заступил на пост президента, ничего из этого не было реализовано", - пишет автор.

Хассель отметил, что "скромные итоги [президентства] Зеленского не являются тайной и для Европы". В то же время журналист напомнил, что с приходом Джо Байдена в Белом доме "сидит человек, который по-настоящему знает Украину". "Он едва ли впечатлится одними лишь обещаниями Зеленского", - говорится в статье. "Многое говорит о том, что годы Зеленского для Украины будут такими же потерянными годами, как и при предшественнике Порошенко", - подытоживает немецкий журналист.