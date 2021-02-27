На Большом Москворецком мосту в Москве проходит акция памяти Бориса Немцова
13:00 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Люди приходят с цветами к месту убийства политика на тротуаре моста. На мосту собрались около сотни человек, включая волонтеров и журналистов.
Полиция перекрыла вход на Красную площадь и усилила меры безопасности на мосту. На проезжей части стоит экипаж ДПС, тротуары отгорожены от проезжей части ограждениями. Вход на тротуар южной стороны моста открыт только для прессы.
Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.
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