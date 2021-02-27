Идея ЕС о введении сертификатов о вакцинации позорная и антиевропейская - Вручин
15:10 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я шокирован решениями о ковид-паспортах, которые вводит Европа, абсолютно шокирован этой идеей европейских лидеров, потому что это растаптывает самую большую европейскую ценность - свободу передвижения, а, во-вторых, и свободу выбора. Я максимально негативно отношусь к антипрививочникам, но кто вы такие, чтобы ограничить передвижение тем, кто не желает принимать вакцину, не может или не хочет? <...> я считаю это полностью бессмысленным, позорным и антиевропейским решением, глубоко антиевропейским решением, если до этого решения дойдет. Я знаю, что против этого был Макрон, что поначалу этому противилась Меркель, но, очевидно, давление внутренних интересов было слишком велико", - заявил Вучич в эфире канала "ТВ Прва".
По словам сербского лидера, решение Европы создает серьезные проблемы для вакцинации в Сербии. "Это нам приносит вторую тяжелую проблему, средний возраст вакцинируемых в Сербии - 64-65 лет, но сейчас молодежь услышала, что не сможет путешествовать без вакцины, и теперь вместо самой уязвимой части населения старше 50 лет нам придется вакцинировать молодежь, этого не избежать. Придется вакцинировать 20-летних, которые не умрут от коронавируса, но без прививки не смогут путешествовать", - указал он.
"И что вы этим решением принесли своим странам, не говоря о нас здесь?" - обратился Вучич к европейским лидерам.
Президент Сербии напомнил, что его страна - одна из лидеров по вакцинации в Европе, а по ревакцинации убедительно лидирует. "Что нам делать в этой ситуации? Мы вакцинируем свое население намного быстрее, выдадим ковид- паспорта, и им еще придется дожидаться, чтобы приехать к нам", - заключил сербский лидер.
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