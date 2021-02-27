У офиса Зеленского в Киеве собрались на митинг более тысячи националистов

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники украинских националистических движений пришли в субботу к зданию офиса президента страны в Киеве на митинг в поддержку своего осужденного соратника Сергея Стерненко. Как сообщает корр. ТАСС с места события, в правительственном квартале украинской столицы собралось около 1,5 тыс. человек.



Среди них есть представители "Движения сопротивления капитуляции", которое связывают с экс-президентом Петром Порошенко. Собравшиеся требуют освободить Стерненко, а также "перезагрузить" Высший совет правосудия. Демонстранты держат в руках флаги, в том числе черно-красные - националистов, плакаты с лозунгами "Свободу политзаключенным!", "Нет репрессиям!" и "Нас не запугать!". Есть плакаты в поддержку обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Из стоящего рядом с местом проведения митинга автомобиля звучит громкая музыка.



Собравшиеся ведут себя мирно. Сотрудников правоохранительных органов у здания офиса главы государства немного, основная их часть сосредоточена на прилегающих улицах. Специальных заградительных конструкций на месте сбора они не выставляли.



Акция националистов была запланированной. Ранее их представители обещали, что она станет многочисленной, всеукраинской и бессрочной. В свою очередь в правоохранительных ведомствах призывали радикалов к мирному поведению.



Предыдущий митинг в поддержку Стерненко у здания офиса Зеленского проходил 23 февраля. В нем, по данным МВД, участвовали около 2 тыс. человек. На митинге произошли столкновения радикалов с полицией, националисты использовали газовые баллончики и пиротехнику. В результате пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов, было задержано 24 человека, которых в скором времени отпустили.



