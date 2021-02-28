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Зачем нам ждать решения по "Спутнику V" Европейского агентства лекарственных средств? - Премьер Чехии

16:30 28.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что республика может начать вакцинацию населения российским препаратом против коронавируса "Спутник V", не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Свое мнение глава кабмина выразил, выступая в воскресенье в эфире телеканала "Си-эн-эн прима" (CNN Prima).

"Было бы достаточно получить согласие чешского фармацевтического регулятора (Государственного института по контролю за лекарственными препаратами - прим. ТАСС). Зачем [нам] ждать [решения] Европейского агентства лекарственных средств? - отметил Бабиш. - Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать "Спутник V" <...>. Верьте мне, что через пару месяцев другие государства - члены ЕС будут хотеть "Спутник V". Я уже говорил об этом на заседании Евросовета".

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