Собянин подвел первые итоги ограничения движения большегрузов по МКАД
09:58 01.03.2021
Введение ограничений на транзит грузовиков по Московской кольцевой автодороге было полностью оправданным, уверен мэр столицы Сергей Собянин. «Перевод большегрузов на альтернативные трассы сделал движение в Москве и области комфортнее и безопаснее», - написал на своем сайте градоначальник, по словам которого, пока решено продлить ограничения на год. «Но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», - уточнил он.
Мэр напомнил, что ограничения стали возможными после того, как в конце прошлого года были открыты основные участки Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). «В результате мы наконец-то получили скоростную транзитную магистраль, которая радикально улучшит условия движения во всем Московском регионе. Проезд по ЦКАД является частично платным, но при этом сохраняются бесплатные альтернативы – Малое (А-107) и Большое (А-108) бетонное кольцо, - констатировал Собянин. - На ЦКАД, А-107 и А-108 прибавилось порядка 5,5 тысяч грузовиков в сутки, что некритично. Новая трасса способна пропустить гораздо большее число грузовиков. Проблем с доставкой продуктов и других грузов тоже не наблюдается, потому что ограничения не касаются большегрузов с пропусками, которые везут товары в Москву или Московскую область».
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