Женщина погибла в результате вспышки химреагентов на Краснозаводском заводе в Подмосковье

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина погибла в результате вспышки химических реагентов на Краснозаводском заводе в Подмосковье. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Женщина в результате происшествия погибла", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате инцидента в цеху химзавода в Сергиево-Посадском районе.

Утром в понедельник в цеху Краснозаводского химического завода из-за нарушения технологического процесса и правил безопасности труда произошла технологическая вспышка. Пожара в результате инцидента не последовало. Также нет разрушений.