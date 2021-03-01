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В России выявили 11 571 заразившегося коронавирусом за сутки

11:20 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 11 571. Общее количество инфицированных достигло 4 257 650, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,27%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 11 277. Всего уже вылечились 3 823 074 человека. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 333 против 379 днем ранее, что стало минимальным приростом с 16 ноября прошлого года. В общей сложности, по его данным, с начала пандемии в стране умерли 86 455 заболевших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,03%.

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