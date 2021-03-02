Власть Пашиняна обречена - представитель армянской оппозиции
15:00 02.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Армянская оппозиция назвала власть Пашиняна обречённой. Лидер «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян заявил радиостанции «Говорит Москва», что его сторонники будут действовать мирным путём, но возможны и «эксцессы» от представителей других политических сил.
«Я сторонник спокойных действий. Власть Никола Пашиняна обречена, но сколько времени это займёт, мне трудно сказать. Я также не исключаю некоторые эксцессы, некоторые эксцессы могут быть подготовлены со стороны правительства».
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал референдум об изменении формы правления в стране с парламентской на полупрезидентскую. По его словам, это решение позволит гарантировать стабильность.
Обстановка в Армении резко обострилась на прошлой неделе. Пашинян в ответ на требования его отставки со стороны Вооружённых сил заявил о попытке военного переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС.
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