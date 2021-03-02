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Более 300 представителей СМИ поручились за советника главы Роскосмоса Сафронова

16:12 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 300 представителей и редакторов СМИ направили личные поручительства в Лефортовский суд Москвы с просьбой освободить из-под ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом корр. ТАСС сообщили родственники фигуранта, пришедшие на заседание суда, где будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении ему ареста.

"Для заседания суда по вопросу о продлении ареста было подготовлено более 300 личных поручительств. Среди тех, кто подписался за освобождение Ивана из-под стражи, главный редактор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин, его заместители, главред газеты "Ведомости" Андрей Шмаров и его заместители, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, его заместители и журналисты этих изданий, главный редактор The Bell Ирина Малкова, журналисты "Проекта" и его руководитель Роман Баданин, председатель "Яблока" Николай Рыбаков, основатель партии Григорий Явлинский сотрудники Meduza, РБК и другие", - сказали агентству.

Бывший корреспондент газет "Коммерсант" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.

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