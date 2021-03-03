Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году
09:56 03.03.2021
Московские предприятия, ориентированные на экспорт продукции, получат от столичных властей сразу несколько видов поддержки. По словам мэра Сергея Собянина, в 2020 году было принято несколько решений, позволяющих содействовать развитию бизнеса. В частности, предприниматели могут воспользоваться грантом в размере 10% выручки по экспортным контрактам. «В 2020 году мы приняли несколько новых решений, в том числе значительно расширили целевую поддержку экспорта из Москвы. Например, впервые был введен «экспортный кэшбэк» - грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам (но не более 10 млн руб.). Теперь мы компенсируем не только затраты на транспортировку товаров за рубеж, но и на подготовку к выходу на экспорт», - написал градоначальник на своем сайте.
Как отмечает мэр, работе экспортеров также поможет возможность получить бесплатные аккаунты на мировых торговых интернет-площадках, таких как Alibaba.com, Europages.com, а также создание магазинов на Ebay.com и продвижение продукции на Tmall.com. «Популярностью пользуется и единственная в своем роде акселерационная программа Е-com Success», - добавил он.
Собянин полагает, что в нынешнем году важной окажется еще одна мера поддержки - размещение товаров московских производителей в магазинах Duty Free в аэропортах. По данным мэра, в целом, объем выделенных экспортерам средств в 2020 году вырос в семь раз - почти до 500 млн руб., а количество компаний, получивших субсидии и гранты, увеличилось в 5 раз.
В целом объемы экспорта московских предприятий выросли на 31%. «В 2020 году объем несырьевого неэнергетического экспорта России превысил 161 млрд долларов – рекордное достижение за несколько последних лет. И почти четверть этого объема – 39,86 млрд долларов – обеспечил город Москва», - отметил Собянин.
НОВОСТИ
- 10:05 03.03.2021
- К МВД подали коллективный иск людей, которые отбывали арест в спецприемнике Сахарово
- 10:00 03.03.2021
- Людмила Нарусова усомнилась в законности одиночных пикетов - СМИ
- 09:32 03.03.2021
- Русский язык в значительной мере принадлежит украинцам - Аваков
- 09:20 03.03.2021
- Протестующие перекрыли дороги в Бейруте после резкого обесценивания ливанского фунта
- 09:05 03.03.2021
- МЧС сегодня проведет масштабные учения с включением уличных сирен
- 09:04 03.03.2021
- Россияне недооценивают проблему потери слуха, выяснили социологи
- 09:00 03.03.2021
- Саркози допустил возможность обращения в ЕСПЧ
- 08:54 03.03.2021
- Экс-министр экономики Украины оценил возможный ущерб от запуска "Северного потока-2"
- 08:42 03.03.2021
- О победе над COVID-19 пока говорить рано: в регионах РФ ежедневно выявляют более 10 тыс. новых носителей
- 08:32 03.03.2021
- Бывший спецкорр "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов останется под стражей как минимум до 7 мая - адвокат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать