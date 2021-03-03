Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году

09:56

Московские предприятия, ориентированные на экспорт продукции, получат от столичных властей сразу несколько видов поддержки. По словам мэра Сергея Собянина, в 2020 году было принято несколько решений, позволяющих содействовать развитию бизнеса. В частности, предприниматели могут воспользоваться грантом в размере 10% выручки по экспортным контрактам. «В 2020 году мы приняли несколько новых решений, в том числе значительно расширили целевую поддержку экспорта из Москвы. Например, впервые был введен «экспортный кэшбэк» - грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам (но не более 10 млн руб.). Теперь мы компенсируем не только затраты на транспортировку товаров за рубеж, но и на подготовку к выходу на экспорт», - написал градоначальник на своем сайте.

Как отмечает мэр, работе экспортеров также поможет возможность получить бесплатные аккаунты на мировых торговых интернет-площадках, таких как Alibaba.com, Europages.com, а также создание магазинов на Ebay.com и продвижение продукции на Tmall.com. «Популярностью пользуется и единственная в своем роде акселерационная программа Е-com Success», - добавил он.

Собянин полагает, что в нынешнем году важной окажется еще одна мера поддержки - размещение товаров московских производителей в магазинах Duty Free в аэропортах. По данным мэра, в целом, объем выделенных экспортерам средств в 2020 году вырос в семь раз - почти до 500 млн руб., а количество компаний, получивших субсидии и гранты, увеличилось в 5 раз.

В целом объемы экспорта московских предприятий выросли на 31%. «В 2020 году объем несырьевого неэнергетического экспорта России превысил 161 млрд долларов – рекордное достижение за несколько последних лет. И почти четверть этого объема – 39,86 млрд долларов – обеспечил город Москва», - отметил Собянин.