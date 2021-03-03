Совфед расширил круг многодетных родителей, имеющих право на отпуск в удобное время
12:32 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, расширяющий круг многодетных родителей, имеющих право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.
Документ увеличивает с 12 до 18 лет возраст детей, при наличии которых у работников возникает право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. При этом указанное право может быть реализовано до достижения младшим из них 14 лет, уточняется в тексте.
По мнению авторов инициативы, введение в 2018 году возможности самостоятельного выбора многодетными родителями, имеющих трех и более детей до 12 лет, удобного времени отпуска предоставило им "условия для более активного участия в воспитании детей и совмещения времени отдыха обоими работающими родителями". "Вместе с этим данная новелла поставила в неравные условия многодетные семьи, у которых старший ребенок достиг 12 лет", - отмечается в пояснительной записке.
НОВОСТИ
- 13:20 03.03.2021
- На Камчатке столкнулись два автобуса, есть жертвы
- 13:05 03.03.2021
- Москва подготовит ответные меры на новые санкции ЕС и США против России - Песков
- 13:00 03.03.2021
- Опубликованы фотографии вооруженных детей якобы из Среднеуральского монастыря
- 12:20 03.03.2021
- Рассылки "Госуслуг" носят информационный характер и не требуют оставлять данные - Минцифры
- 12:05 03.03.2021
- Турция рассматривает возможность приобретения у РФ второго полка С-400 - оборонпром
- 12:00 03.03.2021
- Количество долларовых миллиардеров в Китае превысило тысячу - исследование
- 11:32 03.03.2021
- В России выявили 10 535 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 03.03.2021
- Японский миллиардер набирает команду для путешествия вокруг Луны
- 11:05 03.03.2021
- Цены на цветы показали существенный рост - СМИ
- 11:00 03.03.2021
- Патриарх Кирилл наградил Мишустина церковным орденом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать