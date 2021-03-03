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Совфед расширил круг многодетных родителей, имеющих право на отпуск в удобное время

12:32 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, расширяющий круг многодетных родителей, имеющих право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Документ увеличивает с 12 до 18 лет возраст детей, при наличии которых у работников возникает право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. При этом указанное право может быть реализовано до достижения младшим из них 14 лет, уточняется в тексте.

По мнению авторов инициативы, введение в 2018 году возможности самостоятельного выбора многодетными родителями, имеющих трех и более детей до 12 лет, удобного времени отпуска предоставило им "условия для более активного участия в воспитании детей и совмещения времени отдыха обоими работающими родителями". "Вместе с этим данная новелла поставила в неравные условия многодетные семьи, у которых старший ребенок достиг 12 лет", - отмечается в пояснительной записке.

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