Только два суперкомпьютера РФ входят в топ-500 лучших в мире - академик РАН
15:32 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в гонке суперкомпьютерных вычислений отстает от мировых лидеров все больше и больше - если в 2010 году 12 российских машин входило в число 500 лучших, то сейчас их только две. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил научный руководитель направления Южного Федерального университета, академик РАН Игорь Каляев.
"К сожалению, мы в этой гонке [суперкомпьютеров] практически не участвуем, более того, мы отстаем все больше и больше. Если в 2010 году 12 российских суперкомпьютеров входили в топ-500, то есть в список наиболее производительных компьютеров мирового сообщества, а лучшее наше достижение - это 12 место, это был суперкомпьютер "Ломоносов". То с 2018 года у нас не более трех суперкомпьютеров входит в этот список. А сейчас их только два", - сказал Каляев.
По его словам, в топ-500 входят суперкомпьютер Сбера с производительностью около 8 петафлопс. И "Ломоносов-2" - около 5 петафлопс. Для сравнения, по словам академика, самый производительный суперкомпьютер мира сегодня работает в Японии, это более 500 петафлопс. Всего в топ-500 входит 226 китайских суперкомпьютеров, 113 американских, 29 японских.
"Наша страна занимает 21 место по показателю суммарной производительности суперкомпьютеров, входящих в список топ-500, нас опережают Бразилия, Саудовская Аравия, Финляндия и другие страны. Удельная производительность суперкомпьютеров на одного исследователя в России 0,3 терафлопса. В Японии - 1 терафлопс, в США - 0,7, то есть мы отстаем в 30-40 раз", - пояснил академик.
Каляев добавил, что половина из суперкомпьютеров топ-500 сейчас задействована в промышленности, и работает на ее нужды. В качестве примера он привел данные НПО "Сатурн", согласно которым для моделирования авиационных газотурбинных двигателей на суперкомпьютере в 1 петафлопс нужно 7 лет. Соответственно, американцы, которые владеют суперкомпьютером на 200 петафлопс, выполнят их за 2 недели.
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