0
0
100
НОВОСТИ

Сергей Станкевич назвал законным демонтаж памятника Дзержинскому

18:00 05.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Руководитель сноса памятника Дзержинскому назвал демонтаж законным. Это решение утвердили власти Москвы. В столичном архиве есть несколько подтверждающих документов.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил бывший народный депутат СССР, руководитель сноса памятника Дзержинскому Сергей Станкевич.

«Было даже два документа. Было решение президиума Московского совета и было выпущено параллельно распоряжение мэра Москвы. Пусть лучше ищут в архивах мэрии Москвы. Если потребуются свидетели, то участники, принимавшие это решение, все живы. Было бы достаточно спросить у них».

22 августа 1991 года по решению Моссовета Сергей Станкевич руководил демонтажом памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве.

Ранее организация «Офицеры России» потребовала от прокуратуры дать юридическую оценку законности сноса памятника. По словам члена президиума организации Антона Цветкова, в ведомстве дали предварительный ответ, что не нашли документы о законности демонтажа памятника. В случае официального признания этого факта «Офицеры России» намерены требовать вернуть монумент на прежнее место.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 05.03.2021
Более 5 млн россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса - Голикова
0
18
17:32 05.03.2021
Суд в Кельне запретил контрразведке ФРГ считать АдГ "подозреваемой в правом экстремизме"
0
146
17:12 05.03.2021
США вводят санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского
0
195
17:00 05.03.2021
Папа Римский Франциск прибыл в Ирак
0
166
16:41 05.03.2021
Собянин: 8 марта домашний режим станет рекомендательным, а соцкарты разблокируют
0
189
16:32 05.03.2021
Медведев пообещал ускорить принятие закона о запрете взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ
0
185
16:12 05.03.2021
«Скорее ад замерзнет» - Литва не намерена выдавать Тихановскую
0
242
16:02 05.03.2021
Андрей Воробьев: Хочу сказать слова благодарности и акционерам, и всем, кто работает на фармзаводе в Серпухове
0
215
16:00 05.03.2021
Возможные санкции США по госдолгу РФ приведут к дефициту бюджета и росту инфляции - Касьянов
0
280
15:32 05.03.2021
Объем ФНБ в феврале 2021 г. сократился на 97 млрд рублей
0
256

Возврат к списку