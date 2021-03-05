Сергей Станкевич назвал законным демонтаж памятника Дзержинскому
18:00 05.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Руководитель сноса памятника Дзержинскому назвал демонтаж законным. Это решение утвердили власти Москвы. В столичном архиве есть несколько подтверждающих документов.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил бывший народный депутат СССР, руководитель сноса памятника Дзержинскому Сергей Станкевич.
«Было даже два документа. Было решение президиума Московского совета и было выпущено параллельно распоряжение мэра Москвы. Пусть лучше ищут в архивах мэрии Москвы. Если потребуются свидетели, то участники, принимавшие это решение, все живы. Было бы достаточно спросить у них».
22 августа 1991 года по решению Моссовета Сергей Станкевич руководил демонтажом памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве.
Ранее организация «Офицеры России» потребовала от прокуратуры дать юридическую оценку законности сноса памятника. По словам члена президиума организации Антона Цветкова, в ведомстве дали предварительный ответ, что не нашли документы о законности демонтажа памятника. В случае официального признания этого факта «Офицеры России» намерены требовать вернуть монумент на прежнее место.
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