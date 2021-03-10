Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом, построенный при поддержке Олега Дерипаски

15:20

Фото с сайта ctv7.ru



Знаменитая хакасская отшельницавъехала в новый дом, построенный при поддержке общественного деятеля. Сегодня избу освятил митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви. Его визит в Хакасию также организовал сибирский промышленник по просьбе Агафьи Тихоновны.

Строительство дома началось в декабре 2020 года. Отшельница сама попросила бизнесмена о помощи (см "НГ"). В связи с труднодоступностью территории участка «Заимки Лыковых» дом строился поэтапно (см "НГ"). Чтобы сократить сроки строительства, деревянный дом собрали в Абакане, бревна пронумеровали и разобрали для доставки в труднодоступную местность – на заимку к Лыковой.

Самым сложным этапом при строительстве дома была доставка пиломатериала. Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада, которая расположена в 250 км от жилья Агафьи. Далее стройматериал везли уже на аэролодках. Всего потребовалось около 18 таких рейсов, так как один плот вмещает только полторы тонны.

Дерипаска оказывал и другую помощь Лыковой. В конце прошлого года промышленник и меценат направил отшельнице на вертолете продукты и предметы быта, в том числе постельное белье и посуду. На борту прилетел и помощник – Николай Седов, сын геолога, который в составе экспедиции впервые обнаружил семью Лыковых и долгое время был ее соседом.