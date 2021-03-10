Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом, построенный при поддержке Олега Дерипаски
15:20 10.03.2021
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Фото с сайта ctv7.ru
Строительство дома началось в декабре 2020 года. Отшельница сама попросила бизнесмена о помощи (см "НГ"). В связи с труднодоступностью территории участка «Заимки Лыковых» дом строился поэтапно (см "НГ"). Чтобы сократить сроки строительства, деревянный дом собрали в Абакане, бревна пронумеровали и разобрали для доставки в труднодоступную местность – на заимку к Лыковой.
Самым сложным этапом при строительстве дома была доставка пиломатериала. Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада, которая расположена в 250 км от жилья Агафьи. Далее стройматериал везли уже на аэролодках. Всего потребовалось около 18 таких рейсов, так как один плот вмещает только полторы тонны.
Дерипаска оказывал и другую помощь Лыковой. В конце прошлого года промышленник и меценат направил отшельнице на вертолете продукты и предметы быта, в том числе постельное белье и посуду. На борту прилетел и помощник – Николай Седов, сын геолога, который в составе экспедиции впервые обнаружил семью Лыковых и долгое время был ее соседом.
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