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Два московских легкоатлетических турнира вошли в ТОП-15 рейтинга World Athletics

14:48 17.03.2021

Два турнира по легкой атлетике, проведенных в нынешнем году при поддержке московского Департамента спорта Москвы, включены в ТОП-15 международного рейтинга World Athletics (WA). Как сообщает Москомспорт, на 12 месте в рейтинге WA оказался Фестиваль прыжков с шестом, состоявшийся 21 февраля, на 14 месте - Кубок Москвы по прыжкам в высоту, проходивший 28 февраля.

Глава столичного Департамента спорта  Москвы Алексей Кондаранцев отмечает, что рейтинг World Athletics в категории Special competitions учитывает не комплексные турниры по легкой атлетике, а старты, в рамках которых проводятся, как правило, соревнования только по одной дисциплине. “Этот формат популярен и востребован в мире по понятным причинам: во-первых, он позволяет организаторам выстроить всю логистику турнира вокруг одного вида программы, во-вторых, зрителю просто проще удерживать всё происходящее в фокусе внимания по сравнению с комплексными соревнованиями, где иногда параллельно разыгрывается сразу несколько комплектов наград, - говорит Кондаранцев. - У нашего города колоссальный опыт проведения таких специализированных ивентов; достаточно сказать, что тот же Кубок Москвы по прыжкам в высоту в конце февраля прошел уже в 25 раз. Отсюда и результат: международное признание - следствие многолетней профессиональной работы, и на достигнутом мы, конечно, не собираемся останавливаться».

Кроме вышеназванных соревнований, проводившихся при поддержке Москомспорта, в ТОП-15 рейтинга WA входят также еще турнир по прыжкам в высоту «Битва полов» (Москва, 24 января, 9 место в рейтинге) и Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина (Челябинск, 19 января, 10 место). Первая позиция остается за международными соревнованиям в прыжках с шестом, которые прошли во Франции, в Руане 6 февраля.

 

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