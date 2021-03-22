Цифровой сервис для врачей поликлиник Москвы номинирован на премию ООН

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Созданный в Москве специальный цифровой сервис для врачей городских поликлиник стал номинантом премии WSIS 2021 конкурса ООН. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, единая цифровая платформа московского здравоохранения открывает новые возможности для внедрения передовых разработок и улучшения качества диагностики в столице. «Модуль постановки предварительного диагноза на основе искусственного интеллекта - это один из сервисов системы поддержки принятия врачебных решений, который сокращает время на постановку предварительного диагноза и высвобождает больше времени для общения непосредственно с пациентом. В московских поликлиниках цифровой инструмент работает уже более полугода, и за это время врачи поставили с его помощью более миллиона диагнозов. Мы очень рады, что наш проект получил высокую оценку ООН и попал в шорт-лист престижной премии WSIS 2021», - отмечает вице-мэр.

Напомним, сервис, разработанный компанией «СберМедИИ» совместно с правительством Москвы позволяет с помощью искусственного интеллекта определить три наиболее вероятных диагноза на основании жалоб пациента. При создании системы медики провели исследования с учетом данных 4 млн посещений медицинских учреждений, обобщив статистику всех диагнозов при амбулаторном лечении за один год. Сервис может поставлять 256 различных предварительных диагнозов, однако врач может выбрать один из предложенных ему вариантов либо поставить собственный. Как отмечают московские врачи, использование сервиса в столице РФ позволяет снизить нагрузку на медицинских работников и сократить время на постановку диагноза. Сейчас сервис используют своей работе более 3,5 тыс. врачей.