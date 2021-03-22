0
0
77
НОВОСТИ

Цифровой сервис для врачей поликлиник Москвы номинирован на премию ООН

13:34 22.03.2021

Созданный в Москве специальный цифровой сервис для врачей городских поликлиник стал номинантом премии WSIS 2021 конкурса ООН. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, единая цифровая платформа московского здравоохранения открывает новые возможности для внедрения передовых разработок и улучшения качества диагностики в столице. «Модуль постановки предварительного диагноза на основе искусственного интеллекта - это один из сервисов системы поддержки принятия врачебных решений, который сокращает время на постановку предварительного диагноза и высвобождает больше времени для общения непосредственно с пациентом. В московских поликлиниках цифровой инструмент работает уже более полугода, и за это время врачи поставили с его помощью более миллиона диагнозов. Мы очень рады, что наш проект получил высокую оценку ООН и попал в шорт-лист престижной премии WSIS 2021», - отмечает вице-мэр.

Напомним, сервис, разработанный компанией «СберМедИИ» совместно с правительством Москвы позволяет с помощью искусственного интеллекта определить три наиболее вероятных диагноза на основании жалоб пациента. При создании системы медики провели исследования с учетом данных 4 млн посещений медицинских учреждений, обобщив статистику всех диагнозов при амбулаторном лечении за один год. Сервис может поставлять 256 различных предварительных диагнозов, однако врач может выбрать один из предложенных ему вариантов либо поставить собственный. Как отмечают московские врачи, использование сервиса в столице РФ позволяет снизить нагрузку на медицинских работников и сократить время на постановку диагноза. Сейчас сервис используют своей работе более 3,5 тыс. врачей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 22.03.2021
Светлана Тихановская призывает оказывать постоянное давление на режим Лукашенко
0
43
14:00 22.03.2021
Российский посол в США не стал общаться с журналистами после двухчасовых консультаций в МИД РФ
0
69
13:32 22.03.2021
Ядерный чемоданчик всегда находится с Путиным, в какой бы точке мира он ни был, сообщил Песков
0
113
13:20 22.03.2021
РФ не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT - Песков
0
183
13:05 22.03.2021
Совет ЕС утвердил санкции против 11 человек, в том числе из РФ и КНР - источник
0
179
13:00 22.03.2021
Полицейский застрелил мужчину, напавшего на водителя скорой помощи в Подмосковье
0
193
12:32 22.03.2021
Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин
0
209
12:20 22.03.2021
Трамп призвал Белый дом достроить стену на границе с Мексикой
0
202
12:05 22.03.2021
В 2020 году россияне заключили рекордное число брачных договоров
0
215
12:00 22.03.2021
Компания LG может отказаться от выпуска смартфонов - СМИ
0
212

Возврат к списку