Число выпускников аспирантуры в РФ в 2010-2019 годах снизилось вдвое - исследование

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество выпускников аспирантуры в российских вузах и научных институтах сократилось с 2010 по 2019 год более чем в два раза: с 33,7 тыс. до 15,4 тыс. человек. Такие выводы содержатся в статистическом сборнике "Индикаторы науки: 2021" Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), опубликованном в понедельник.

"Число выпускников аспирантуры с 2010 по 2019 год сократилось с 33,7 до 15,4 тыс. человек. При этом в 2010 году 9 611 выпускников аспирантуры защитили кандидатскую диссертацию, а в 2019-м - только 1629", - говорится в материалах сборника ВШЭ.

Например, в 2019 году по одному выпускнику защитили диссертации на соискание степени кандидата наук в таких областях, как аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, архитектура. А по направлениям "физико-технические науки и технологии", а также "оружие и системы вооружения" не было защищено ни одной кандидатской.

Больше всего диссертаций (157) было защищено выпускниками аспирантуры по направлению "клиническая медицина". Далее следуют физика и астрономия (153), информатика и вычислительная техника (116), химия (100), сельское, лесное и рыбное хозяйство (92), биологические науки (85), экономика и управление (85), языкознание и литературоведение (79), ветеринария и зоотехния (75).

В середине марта министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в по итогам "Правительственного часа" в Совете Федерации сообщил, что хотя интерес к научной карьере у российских студентов растет, но количество ученых в возрасте до 30 лет остается еще недостаточным.

В январе Минобрнауки России утвердило число бюджетных мест на 2022-2023 учебный год. В целях интенсификации подготовки молодых ученых-исследователей будет увеличено число бюджетных мест в аспирантуре - среди вузов и научных организаций будет распределено 17,5 тысячи мест, что на одну тысячу мест больше, чем в прошлом году.