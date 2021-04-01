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НОВОСТИ

Знаменитый фонтан «Принцесса Турандот» на Арбате отремонтируют

09:49 01.04.2021

Одна из популярных у туристов достопримечательностей Арбата – фонтан «Принцесса Турандот» - в ближайшие годы будет реконструирована. По данным официального сайте мэра Москвы, разработка проекта по ремонту этого объекта у Театра имени Вахтангова уже началась.
Фонтан со скульптурной композицией был открыт в 1997 году, к 75-летию первой постановки спектакля «Принцесса Турандот». Памятник был создан по проекту скульптора Александра Бурганова. «Скульптурная композиция с фонтаном «Принцесса Турандот» - одна из наиболее известных достопримечательностей Арбата, - отмечает руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Около монумента всегда можно увидеть много людей: здесь традиционно назначают встречи, фотографируются и просто отдыхают. Для того чтобы привести памятник в порядок, по заказу Мосгорнаследия ведется разработка проекта ремонта. Работы коснутся и фонтана, и изящной позолоченной скульптуры принцессы».
Ремонт памятника-фонтана проведут в 2022-2023 годах, в ходе этого процесса планируется устранить все дефекты поверхностей и оборудования, появившиеся за годы эксплуатации.

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