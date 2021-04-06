Самым богатым россиянином по итогам 2020 года стал Алексей Мордашов - Forbes
16:32 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журнал "Форбс" (Forbes) составил рейтинг богатейших людей мира по итогам 2020 года. Российский сегмент рейтинга возглавил основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. По данным издания, состояние Мордашова и его семьи оценивается в $29,1 млрд.
В тройку лидеров рейтинга вошли глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин с состоянием $27 млрд и председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 26,2 млрд долларов. Пятерку лидеров замкнули глава "Лукойла" Вагит Алекперов ($24,9 млрд) и председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон ($24,9 млрд).
В топ-10 богатейших бизнесменов России попали также предприниматели Геннадий Тимченко ($22 млрд), глава USM Holdings Алишер Усманов ($18,4 млрд), бенефициар "Еврохима" Андрей Мельниченко ($17,9млрд), основатель Telegram Павел Дуров ($17,2 млрд), сенатор Сулейман Керимов и его семья ($15,8 млрд) и основатель Альфа-банка и глава LetterOne Михаил Фридман ($15,5 млрд).
Всего в рейтинге представлено 123 российских миллиардера, в списке за 2019 год было 102 россиянина.
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