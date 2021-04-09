Роскомнадзор опроверг публикации о сбоях у операторов связи из-за его оборудования
16:32 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскомнадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о сбоях у операторов связи, которые проявились из-за его технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.
"В материале газеты "Коммерсант" изложена непроверенная изданием информация, которая не соответствует действительности. Оборудование ТСПУ работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. Дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры. За все время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в апреле Центр мониторинга и управления сетями связи общего пользования зафиксировал потерю связи с ТСПУ на двух узлах связи оператора "Обит" в Санкт-Петербурге. "Сотрудники технической поддержки <...> связались с представителями оператора, где им подтвердили факт аварии на узле связи, но отказали в предоставлении детализированной технической информации (лог-файлов), необходимых для выявления причин неполадок, - говорится в сообщении. - Оператор "Обит", пытаясь решить возникшие в его сети проблемы со связью, самостоятельно, без предупреждения ЦМУ ССОП, выключил оборудование ТСПУ, что не решило проблему".
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