Огонь перекинулся с горящей мануфактуры в Петербурге на стоящее рядом здание

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Огонь перекинулся с горящей Невской мануфактуры в Петербурге на стоящее рядом трехэтажное здание на улице Тельмана.

Как передает корр. ТАСС с места событий, в настоящее время горение наблюдается на кровле здания.