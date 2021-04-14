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Армения и РФ обсуждают возможность увеличения возможностей 102-й российской военной базы

11:20 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения и Россия обсуждают возможности расширения возможностей 102-й российской военной базы, а также создание в Сюникской области филиала этой базы. Об этом в среду в парламенте республики заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы надеемся и мы обсуждаем вопрос обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении, а также идут переговоры о создания плацдарма 102-й военной базы в Сюникской области республики. Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике", - отметил он.

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