Эксперты BCG: Москва – среди лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе
11:29 14.04.2021
Российская столица – один из лидеров в мире по уровню развития цифровой культуры в школе, считают эксперты международной компании BCG, специализирующейся на управленческом консалтинге. Как отмечает пресс-служба BCG, во многом это стало результатом внедрения в мегаполисе системы Московская электронная школа. «Система школьного образования Москвы – лидер в России и мире по результатам обучения и доступу к качественному образованию. Основные достижения системы школьного образования Москвы сегодня: результативность образования, равный доступ к качественному образованию, подготовка к профессиональной жизни, современная образовательная среда. Система Московская электронная школа (МЭШ) внедрена по всех школах города. В 2019 году стартовал проект «Школа старшеклассников» по созданию мотивирующей образовательной среды, оснащенной современным оборудованием и лабораториями», – говорится в исследовании BCG.
Аналитики компании считают, что МЭШ и цифровая инфраструктура повышают эффективность и удобство обучения горожан. «Библиотека МЭШ содержит более 64 тыс. сценариев уроков, около 66 тыс. электронных учебных материалов. 100% московских школ оснащены передовой цифровой инфраструктурой. МЭШ – единая безопасная цифровая среда с широким набором инструментов. В 100% школ есть высокоскорострной Wi-Fi», – заключили в BCG». В результате высокий образовательный результат дает возможность московским школьникам поступать в лучшие колледжи и вузы.
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