Путин доволен тем, как сотрудничают британская BP и «Роснефть»
20:00 14.04.2021
Президент РФ Владимир Путин на заседании Русского географического общества заявил, что в России удовлетворены тем, как идет сотрудничество британской BP и «Роснефти», в том числе в экологической сфере. «Стремление к углеродной нейтральности – это правильная, благородная задача, – отметил президент России, обращаясь к главе ВР Бернарду Луни. – И знаю, что ваша компания уделяет этому большое внимание и средства вкладывает в исследования по этому направлению. Знаю, что ваше сотрудничество с российской «Роснефтью» идет весьма успешно, и капитализация вашей компании, имея ввиду запасы, которые растут, в том числе на территории Российской Федерации имеет положительные значения. Со своей стороны, мы удовлетворены, как это сотрудничество осуществляется».
По словам главы РФ, чрезвычайно важно и то, что компания принимает участие в таких экологических проектах, как, например, поддержание экологического состояния Волги. Бернард Луни констатировал, что экологические проекты BP пользуются поддержкой со стороны «Роснефти» и ее руководителя Игоря Сечина. «Игорь Иванович самым активным образом поддерживает экологическую повестку дня», – согласился Путин.
В феврале 2021 года «Роснефть» и BP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на поддержку деятельности компаний в сфере углеродного менеджмента и устойчивого развития. Стороны планируют объединить усилия в области разработки отраслевых методологий и стандартов углеродного менеджмента, в том числе инициатив по сокращению и предотвращению выбросов метана, а также применению технологий повышения энергоэффективности. «Роснефть» и BP оценивают перспективы новых проектов, предусматривающих применение возобновляемых источников энергии, использование технологий улавливания, утилизации и хранения углекислого газа (CCUS), а также развитие водородного бизнеса.
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