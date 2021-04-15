Россияне ценят хороший коллектив и удобный график работы выше зарплаты - исследование
07:50 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В собственной работе жители России больше всего ценят дружный коллектив (40%), удобный график (39%) и стабильность компании (31%). Еще 29% опрошенных отметили, что любят свою работу за хорошую зарплату, а по 28% участников исследования отметили комфортные условия труда и удобное расположение компании, 21% ценят в работе соответствие должности фактическим обязанностям, 19% - руководство, а 12% - соцпакет и нематериальные бонусы для сотрудников", - говорится в результатах.
При этом идеальная работа в глазах россиян выглядит по- другому. На первом месте рейтинга признаков такой работы оказалась высокая зарплата - ее отметили 72%, второе место заняла стабильность - 68% респондентов отметили этот вариант ответа. На третьем месте характеристик идеальной работы, по данным опроса, оказался хороший коллектив - этот пункт выбрали 55% жителей России.
Исследование показало, что также немаловажными для работы мечты россияне считают и комфортные условия труда - за этот вариант проголосовали 53% респондентов. В топ-5 признаков идеальной работы также вошел опытный руководитель - это важно для 44% опрошенных. Однако на сегодняшний день свою работу считают идеальной лишь 24% россиян.
Из тех, кто не считает свою работу идеальной, большинство (84%) хотели бы получать более высокую зарплату. Почти треть (27%) отметили важность соцпакета, а 25% - желание сменить руководство. Еще 24% респондентов будут рады переходу на более свободный график работы, а каждый пятый (20%) хотел бы улучшить отношения внутри коллектива.
Исследование проводилось в апреле текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. россиян старше 18 лет.
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