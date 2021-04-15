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Россия не исключает наступления талибов после решения США об отсрочке вывода войск - Кабулов

11:05 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не исключает, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) начнет весеннее наступление в Афганистане после решения Вашингтона о переносе сроков вывода войск. Об этом заявил ТАСС в четверг спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Исключать этого полностью нельзя, поскольку здесь очевидно нарушение американцами своих обязательств перед движением талибов в соответствии с заключенным в прошлом году соглашением. Поэтому у талибов такая возможность появляется", - сказал он.

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