Россия не исключает наступления талибов после решения США об отсрочке вывода войск - Кабулов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не исключает, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) начнет весеннее наступление в Афганистане после решения Вашингтона о переносе сроков вывода войск. Об этом заявил ТАСС в четверг спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Исключать этого полностью нельзя, поскольку здесь очевидно нарушение американцами своих обязательств перед движением талибов в соответствии с заключенным в прошлом году соглашением. Поэтому у талибов такая возможность появляется", - сказал он.