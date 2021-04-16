09:05 Источник: Эхо Москвы

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате российским туристам денег за аннулированные путевки. Вернуть средства смогут те, кто заключил договоры о покупке тура до 31 марта 2020 года включительно. Компенсации выплатят из средств фонда персональной ответственности туроператора.

Ранее турфирмам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию и Танзанию до 1 июня, так как Россия ограничила авиасообщение с этими странами ними из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом. Эхо Москвы