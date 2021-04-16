Мишустин подписал распоряжение о возврате российским туристам денег за аннулированные путевки
09:05 16.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате российским туристам денег за аннулированные путевки. Вернуть средства смогут те, кто заключил договоры о покупке тура до 31 марта 2020 года включительно. Компенсации выплатят из средств фонда персональной ответственности туроператора.
Ранее турфирмам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию и Танзанию до 1 июня, так как Россия ограничила авиасообщение с этими странами ними из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом. Эхо Москвы
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