В Великобритании отметили дефицит садовых гномов

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Великобритании начался дефицит садовых гномов. Его причиной стал карантин и блокировка Суэцкого канала.

Глава Ассоциации садовых центров Иэн Уайли рассказал, что в последнее время в стране выросла популярность садоводства. В итоге спрос на все товары для сада, в том числе и на гномов, стал значительно превышать предложение, пишет Би-би-си.

По словам Уайли, пробка в Суэцком канале также негативно сказалась на ассортименте товаров в садовых центрах. «Садовая мебель, скульптуры, в том числе и гномы, простаивали в контейнерах на судах, пытавшихся добраться до Британии», — отметил он.

Сотрудники магазинов также отмечают рост спроса на украшения для сада. В частности, в некоторых садовых центрах продажи гномов увеличились почти вдвое. Говорит Москва