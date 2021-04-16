В Великобритании отметили дефицит садовых гномов
10:32 16.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Великобритании начался дефицит садовых гномов. Его причиной стал карантин и блокировка Суэцкого канала.
Глава Ассоциации садовых центров Иэн Уайли рассказал, что в последнее время в стране выросла популярность садоводства. В итоге спрос на все товары для сада, в том числе и на гномов, стал значительно превышать предложение, пишет Би-би-си.
По словам Уайли, пробка в Суэцком канале также негативно сказалась на ассортименте товаров в садовых центрах. «Садовая мебель, скульптуры, в том числе и гномы, простаивали в контейнерах на судах, пытавшихся добраться до Британии», — отметил он.
Сотрудники магазинов также отмечают рост спроса на украшения для сада. В частности, в некоторых садовых центрах продажи гномов увеличились почти вдвое. Говорит Москва
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