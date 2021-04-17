Цены на аренду жилья на курортах РФ увеличились до 16% после ограничения полетов в Турцию
13:00 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне стали активнее бронировать жилье на курортах Крыма и Краснодарского края после новостей об ограничении полетов в Турцию и принятия этого решения. В результате цены на посуточную аренду жилья на курортах РФ к настоящему моменту увеличились от 6% до 16%, сообщил ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.
"Вместе с возросшим спросом выросли и цены на аренду жилья: в Крыму - на 6%, в Краснодарском крае - на 10%. Больше всего выросли цены в Сочи - на 16%", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что после первых новостей о приостановке авиасообщения с Турцией всего за три дня спрос на посуточную аренду жилья на курортах Крыма и Краснодарского края вырос на 25% (сравнивались 9-11 апреля 2021 года и 12-14 апреля 2021 года). При этом курорты Крыма пользуются большей популярностью, чем курорты Краснодарского края: в Крыму прирост составил 28%, в Краснодарском крае - 15%. Наибольший всплеск спроса пришелся на Краснодар - плюс 70%, далее идут Феодосия (плюс 40%), Сочи (плюс 32%), Севастополь (плюс 20%) и Ялта (плюс 17%), отмечают в "Суточно.ру".
Согласно статистике онлайн-сервиса, из всех бронирований только 20% были совершены на даты с апреля по май 2021 года, основная часть бронирований - 65% - приходится на даты с июня по август. "Тот факт, что после закрытия авиасообщения с Турцией россияне бросились бронировать жилье именно на лето, а не на майские праздники, может говорить о том, что у людей есть сомнения, что Турцию откроют с 1 июня, и они решили планировать свой летний отдых в России", - добавил собеседник агентства.
Россия с 15 апреля до 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией из-за ситуации с коронавирусом. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на этот период туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян, общая стоимость забронированных туров составила порядка 32 млрд рублей.
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