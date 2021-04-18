Из-за убийства афроамериканца в США седьмую ночь подряд проходят протесты

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протесты из-за убийства темнокожего Данте Райта проходят седьмую ночь подряд в американском Бруклин-Сентере (штат Миннесота). Как отмечает местное отделение телекомпании Эн-би-си, после массовых задержаний прошлой ночью демонстрации в субботу пока проходят без происшествий.



По данным телекомпании, вечером у полицейского участка, где служила выстрелившая в Райта и впоследствии уволенная Ким Поттер, собрались более 300 человек. Большинство из них вели себя мирно, порой выкрикивая лозунги с требованием правосудия по делу об убийстве афроамериканца.



С наступлением комендантского часа в 23:00 по местному времени (07:00 мск) протестующие, по свидетельству журналистов Эн-би-си, активизировались. Некоторые из них вступают в словесные перепалки с полицейскими, однако о каких-либо происшествиях пока не сообщается. Минувшей ночью власти города задержали за нарушение комендантского часа более 100 человек. Некоторые из них вели себя агрессивно, забрасывая сотрудников правоохранительных органов бутылками.



Телекомпания отмечает, что многие манифестанты требуют пересмотреть обвинительное заключение, предъявленное Поттер прокуратурой округа Вашингтон. Власти инкриминируют ей причинение смерти по неосторожности. Согласно законам Миннесоты, это менее тяжкое по сравнению с убийством преступление, которое может грозить 10 годами лишения свободы и штрафом в размере до 25 тысяч долларов. Для лиц, которые ранее не были уличены в совершении преступлений, указанный срок обычно сокращают до четырех лет.



