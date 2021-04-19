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Реакция РФ на высылку сильнее, чем ожидалось, в Чехии изучат дальнейшие действия - МИД

12:05 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим. Об этом заявил в понедельник журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики.

"Реакция российской стороны [на высылку дипломатов] оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше [чешских] дипломатов (20 - прим. ТАСС), - отметил Гамачек. - Я подготовил для премьер-министра [Чехии Андрея] Бабиша предложение о наших дальнейших действиях. Вначале о нем буду информировать его [а не общественность]".

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