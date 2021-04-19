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Президент Кубы Мигель Диас-Канель избран на пост главы правящей Компартии

18:40 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники VIII съезда правящей Коммунистической партии Кубы избрали на пост первого секретаря ЦК президента страны Мигеля Диас-Канеля. Об этом в понедельник сообщается на странице Компартии в "Твиттере".

"Мигель Диас-Канель Бермудес избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы", - говорится в сообщении.

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