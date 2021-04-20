Мэр Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя "Вороновское"
10:05 20.04.2021
Медики центра инфекционных болезней «Вороновское», открытого год назад, спасли за это время жизни примерно 12,5 тыс. москвичей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, построенный всего за месяц новый госпиталь очень помогл в борьбе с пандемией. «Особенно весной прошлого года, когда городские больницы работали с колоссальной нагрузкой. За год работы врачи и медсестры «Вороновского» спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тыс. москвичей, заболевшим ковидом», - написал градоначальник на своем сайте.
Как отмечает мэр, когда пандемию победят, клинический центр «Вороновское» станет обычной инфекционной больницей, «а ее врачи и медсестры продолжат трудиться ради благородной цели сохранения здоровья людей». «Приемное отделение, лечебный, диагностический, операционный и реанимационный блоки – оснащены по последнему слову медицинской техники. Стационар рассчитан на прием до 800 пациентов. Каждая койка может быть трансформирована в реанимационную в течение суток», - рассказал мэр о возможностях клиники.
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