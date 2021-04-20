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Мэр Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя "Вороновское"

10:05 20.04.2021

Медики центра инфек­ционных болезней «Вороновское», открытого год назад, спасли за это время жизни примерно 12,5 тыс. москвичей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, построенный всего за месяц новый госпиталь очень помогл в борьбе с пандемией. «Особенно весной прошлого года, когда городские больницы работали с колос­сальной нагрузкой. За год работы врачи и медсестры «Вороновского» спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тыс. москвичей, заболевшим ковидом», - написал градоначальник на своем сайте.

Как отмечает мэр, когда пандемию победят, клинический центр «Вороновское» станет обычной инфекционной больницей, «а ее врачи и медсестры продолжат трудиться ради благородной цели сохранения здоровья людей». «Приемное отделение, лечебный, диагностический, операционный и реанимационный блоки – оснащены по последнему слову медицинской техники. Стационар рассчитан на прием до 800 пациентов. Каждая койка может быть трансформирована в реанимационную в течение суток», - рассказал мэр о возможностях клиники.

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