Число безработных в пандемию в ряде регионов России увеличилось в 5 раз - данные Совфеда
16:00 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество безработных в период пандемии коронавируса в 47 регионах России увеличилось более чем в 5 раз. Такие данные привел во вторник председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов на V Санкт- Петербургском международном форуме труда.
"Пандемия бросила новые вызовы в вопросах организации занятости населения. В 47 регионах количество безработных увеличилось более чем в 5 раз. Произошло сокращение трудовых мигрантов - их в два раза меньше, чем было до пандемии. Основные отрасли, где используется их труд, это стройка и торговля. Не хватает специалистов рабочих специальностей", - сказал Кутепов.
Он также добавил, что в пандемию сократилось количество субъектов малого и среднего бизнеса, поэтому нужно проанализировать, какие меры будут способствовать его развитию. "Такие меры как субсидирование работодателей, если они принимают на работу граждан, потерявших работу в период пандемии, это положительная мера. Но она будет половинчатой, если не развивать само производство в системе МСБ, поэтому подход должен быть комплексный. <...> Нужны дополнительные меры поддержки экономического характера - это налоги, взносы, доступность кредитов и так далее", - отметил он.
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