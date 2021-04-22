Марсоход Perseverance выделил кислород из атмосферы Марса
12:32 22.04.2021 Источник: Lenta.ru
Марсоход Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте НАСА.
Испытание состоялось 20 апреля, кислород удалось получить благодаря экспериментальному инструменту Moxie. Как отметили в ведомстве, такие устройства могут однажды обеспечить астронавтов пригодным для дыхания воздухом.
Ранее в апреле сообщалось, что на фотографии, сделанной марсоходом Perseverance, на самом деле изображена не радуга, а вспышка от линзы. Радуги на Марсе, по данным НАСА, быть не может.
В начале марта марсоход Perseverance впервые проехался по поверхности Марса. Общее время поездки робота составило 33 минуты. За это время он преодолел 6,5 метра: 4 метра вперед и еще 2,5 после разворота на 150 градусов. Так ученые протестировали оборудование марсохода для последующей калибровки его систем.
Планетоход Perseverance сел на поверхность Марса в районе кратера Езеро 18 февраля. Это пятый американский марсоход, посетивший планету. В его задачи входит сбор образцов грунта, которые будут доставлены на Землю примерно через десять лет. На борту устройства установлены система получения кислорода из атмосферы Марса и вертолет Ingenuity, который совершил полет 19 апреля. Lenta.Ru
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