РФ не будет выполнять резолюцию ПАСЕ по Навальному - Толстой
14:00 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не будет выполнять ни резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по ситуации с блогером Алексеем Навальным, ни другие политизированные решения институтов Совета Европы. Об этом в своем телеграм-канале в четверг заявил глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному. Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей конституции или решению российского суда", - написал Толстой.
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