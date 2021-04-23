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На Украине заявили, что не будут вести переговоров с ДНР и ЛНР

09:05 23.04.2021 Источник: Газета.Ru

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские власти не будут вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса — ЛНР и ДНР. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

«Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми «ЛНР», «ДНР» не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже»», — подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день российский лидер Владимир Путин фактически дезавуировал Минские соглашения, так как он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые в России раньше никогда не признавали.

«Конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений», — отметил Арестович.

Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что готовы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.  Газета.Ru

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