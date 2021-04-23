Половина россиян боится возврата массовых репрессий - исследование
10:00 23.04.2021 Источник: Эхо Москвы
52% россиян боятся возврата массовых репрессий и 58% — произвола властей, выяснил «Левада-центр» (признан в России иностранным агентом). Это максимальные уровни страха в обществе с 1994 года, отмечают социологи.
Страх перед государственным террором снижается в благополучные периоды экономического процветания и коллективной мобилизации, достигая пика после широкомасштабных акций подавления выступления недовольных и массовых протестов 2019 и 2021 годов.
Можно считать, что общественное мнение таким образом отреагировало на политику руководства страны, учитывающую белорусский опыт, говорится в исследовании. Эхо Москвы
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