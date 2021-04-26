Аналитики повысили целевую цену акций "Роснефти"

16:04

Представители инвестиционной компании «Атон» в своем отчете пересмотрели целевые цены по нефтегазовому сектору России. Наиболее сильное повышение отмечено у акций «Роснефти» – целевая цена ценных бумаг компании выросла на 21% до 9,8 долл./ГДР. При этом, как полагают аналитики «Атона», у акций «Роснефти» есть потенциал роста в 39% от нынешних значений.

Согласно данным «Атона», включение акций «Роснефти» в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в декабре 2020 года было полностью оправданным, поскольку ее ценные бумаги продемонстрировали максимальный рост среди нефтегазовых компаний России. Также отмечается, что дивиденды «Роснефти» за 2020 год оказались приятным сюрпризом для участников рынка и акционеров. Представители «Атона» ожидают дивидендную доходность в 9% за 2021 год и 10% за 2022 год.

Кроме того, аналитики оптимистично оценивают перспективы компании в 2021 году. В частности, ожидается продолжение сильного роста «Роснефти», что будет связано с уникальной комбинацией возможностей увеличения объемов добычи благодаря проекту «Восток Ойл» и дивидендной доходности. В частности NPV «Восток Ойл» (net present value, чистый дисконтированный доход – показатель, используемый для оценки эффективности инвестиционных проектов) «Атон» оценивает в 69,7 млрд долл. и пока добавляет только 25% стоимости проекта в оценку «Роснефти» (+1,6 долл. /ГДР), однако ожидает новых сделок по продаже, чтобы повысить оценку.

По расчетам «Атона», цена на нефть в 2021 году будет колебаться в диапазоне 60-70 долл. /барр. с долгосрочным прогнозом в 60 долл. /барр.