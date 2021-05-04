США собираются продвигать "демократию и хорошее управление" в Южной Америке

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом нацелена на продвижение демократии в Южной Америке. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая во вторник на ежегодной конференции Совета Америк, которая состоялась из-за пандемии в онлайн-формате.

"Западное полушарие является нашим домом. И поскольку это наш дом, поскольку живущие тут люди являются нашими соседями, императивом является продвижение нами демократии и хорошего [государственного] управления, безопасности и процветания в регионе", - отметила заместитель главы администрации США.