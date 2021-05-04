Посол Турции в РФ сказал, что стара готова будет возобновить авиасообщение к 1 июня

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция с учетом развития эпидемической ситуации в стране будет готова к 1 июня восстановить авиасообщение с Россией. Об этом заявил ТАСС во вторник посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

Он отметил, что в стране была поставлена задача путем вакцинации и мер карантина "в короткие сроки нормализовать число случаев заразившихся COVID-19 и эпидемическую ситуацию в Турции к будущему летнему сезону". "Мы уже начали получать положительные сигналы об этом. Количество заболевших, которое на 15 апреля составляло 61 400, снизилось до 24 733 на 3 мая благодаря принятым строгим мерам. Ожидается, что в ближайшие недели это число сократится. Чтобы возобновить полеты с 1 июня и принять наших российских друзей в самых безопасных условиях в течение летнего сезона, мы в настоящий момент продолжаем контакты с соответствующими российскими инстанциями на всех уровнях", - сказал посол.