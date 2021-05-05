На фоне пандемии вновь отменен в Швейцарии военно-музыкальный фестиваль Basel Tattoo
17:20 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организаторы указали, что проведение фестиваля не представляется возможным из-за введенных в стране ограничений. "В связи с объявленными мерами, разрешающими проведение мероприятий в июле в условиях ограничений и с участием до 3 тыс. человек, невозможно провести Basel Tattoo 2021 в привычном формате, предполагающем участие примерно 1 тыс. человек и 7,5 тыс. зрителей на одно представление", - подчеркнули организаторы. Вместе с тем они уточнили, что поскольку проведение мероприятия в усеченном формате экономически нецелесообразно, то Basel Tattoo переносится на следующий год. Ранее приобретенные билеты будут действительны с 15 по 23 июля 2022 года.
"Мы до конца верили, что сможем снова вызвать эмоции у зрителей в июле этого года. Кампания вакцинации, объявленная федеральным правительством в начале года, и другие меры, принятые для сдерживания пандемии, дали нам основания надеяться, что к лету ситуация улучшится", - отмечается в сообщении.
В прошлом году Basel Tattoo также был отменен из-за распространения нового коронавируса.
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