0
0
135
НОВОСТИ

На фоне пандемии вновь отменен в Швейцарии военно-музыкальный фестиваль Basel Tattoo

17:20 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Популярный в Швейцарии военно-музыкальный фестиваль Basel Tattoo ("Базель тату"), который ежегодно проводится в городе Базель, не состоится в 2021 году в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении организаторов мероприятия.

Организаторы указали, что проведение фестиваля не представляется возможным из-за введенных в стране ограничений. "В связи с объявленными мерами, разрешающими проведение мероприятий в июле в условиях ограничений и с участием до 3 тыс. человек, невозможно провести Basel Tattoo 2021 в привычном формате, предполагающем участие примерно 1 тыс. человек и 7,5 тыс. зрителей на одно представление", - подчеркнули организаторы. Вместе с тем они уточнили, что поскольку проведение мероприятия в усеченном формате экономически нецелесообразно, то Basel Tattoo переносится на следующий год. Ранее приобретенные билеты будут действительны с 15 по 23 июля 2022 года.

"Мы до конца верили, что сможем снова вызвать эмоции у зрителей в июле этого года. Кампания вакцинации, объявленная федеральным правительством в начале года, и другие меры, принятые для сдерживания пандемии, дали нам основания надеяться, что к лету ситуация улучшится", - отмечается в сообщении.

В прошлом году Basel Tattoo также был отменен из-за распространения нового коронавируса.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:35 05.05.2021
В Багдаде провели несколько раундов ирано-саудовских переговоров
0
18
18:25 05.05.2021
На а борьбу с новым коронавирусом Япония выделит Индии $50,3 млн
0
44
18:10 05.05.2021
Подмосковные ветераны смогут воспользоваться бесплатным такси
0
58
17:10 05.05.2021
За последние 5 лет мир испытывает самые тяжелые проблемы с продовольственной безопасностью - ФАО
0
139
16:40 05.05.2021
США остаются важнейшим, естественным и незаменимым партнером Европа - Меркель
0
184
16:30 05.05.2021
С 12 мая визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз
0
175
15:30 05.05.2021
Уже в 2021 году в Берлине начнет работу аналитический центр по борьбе с эпидемиями - Меркель
0
254
15:20 05.05.2021
Поток туристов на майские праздники в Китае увеличился в годовом исчислении на 119%
0
237
14:35 05.05.2021
Акции «Роснефти» снова показывают рост
0
284
14:20 05.05.2021
В Берлине открылась выставка фотографий Евгения Халдея
0
279

Возврат к списку